Annalisa, pranzo di Natale "pesante": «Non riusciamo più ad alzarci»

Annalisa non è solita pubblicare sui social contenuti che riguardino la sua famiglia o la sua sfera privata e, quindi, si può dire che, durante queste vacanze natalizie, la cantante si sia un po' "sbottonata". Infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram, varie foto che la ritraggono insieme al suo gatto bianco e nero al quale è molto affezionata. La didascalia che accompagna le immagini ha fatto divertire i suoi milioni di fan.

Il post Instagram di Annalisa

Annalisa ha pubblicato alcune foto natalizie sul proprio profilo Instagram. La cantante è seduta ai piedi dell'albero di Natale e indossa una camicetta a quadretti, una minigonna nera e degli stivaletti anfibi. Accanto a lei c'è il suo gatto che i suoi fan conoscono molto bene, dato che, spesso, la cantante lo mostra nelle proprie storie Instagram.

Ad accompagnare le immagini, Annalisa ha scritto: «Noi non riusciamo più ad alzarci dopo il pranzo di oggi (appena terminato). Vi auguro la felicità! Buon Natale a tutti», aggiungendo l'emoticon che rappresenta un tricheco e, in più, un cuore rosso. Le foto hanno riscosso molto successo tra i suoi follower che sono abituati a post "più professionali" come, ad esempio, quello che presenta il titolo della canzone che Annalisa porterà a Sanremo.