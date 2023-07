Andrea Purgatori, come è morto il giornalista? Il tumore, la diagnosi «sbagliata» e la radioterapia: cosa c'è nell'inchiesta della procura

La morte di Andrea Purgatori rischia di diventare un caso. Il giornalista è morto questa settimana, in seguito a una malattia fulminante. La famiglia ha chiesto che venga fatta chiarezza e denuncia la possibilità di una «diagnosi sbagliata».

Purgatori è stato curato a Roma, in tre cliniche diverse. Aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni, ma avrebbe ricevuto cure per un tumore al cervello. È questo il terribile dubbio, che ha spinto la procura di Roma ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

La morte di Andrea Purgatori

L’indagine è in mano al procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e al pm Giorgio Orano. Secondo quanto si apprende, il giornalista soffriva di una grave forma tumorale e aveva girato più di una clinica, oltre a quella indicata nella denuncia. Spetterà ora all'inchiesta della procura romana approfondire se vi siano stati errori da parte dei sanitari che avevano in cura il 70enne.