Alice Scagni, il fratello Alberto condannato a 24 anni per l'omicidio. I genitori: «Un processo contro di noi»

Alberto Scagni, l'uomo che il primo maggio 2022 uccise la sorella Alice Scagni sotto la sua casa di Genova Quinto, è stato condannato a 24 anni e sei mesi per l'omicidio. La corte d'assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, lo ha ritenuto semi infermo di mente sposando le conclusioni di Elvezio Pirfo, il perito del giudice delle indagini preliminari, e dei sui legali Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli.

Alice Scagni uccisa dal fratello, la nonna 92enne in aula in lacrime: «Mia figlia e suo marito dovevano intervenire»

Alice Scagni uccisa dal fratello, i genitori: «L'omicidio poteva essere evitato, ci hanno lasciati soli»

Alberto Scagni, le accuse

Il pubblico ministero Paola Crispo aveva chiesto la condanna all'ergastolo ritenendolo pienamente capace. Scagni è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla parentela. I giudici hanno disposto anche la permanenza per almeno tre anni, dopo il carcere, in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.