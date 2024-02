Alice Neri morta carbonizzata, al via il processo: imputato il tunisino Mohamed Gaaloul. Il pm: «È femminicidio»

In Corte d'Assise a Modena è cominciato oggi, 7 febbraio, il processo sull'omicidio di Alice Neri, la 32enne morta carbonizzata nella sua Ford Fiesta la notte del 18 novembre del 2022 a Concordia sulla Secchia. L'imputato è il 30enne tunisino Mohamed Gaaloul, arrestato a dicembre 2022 in Francia. Gaaloul risponde di omicidio volontario e distruzione di cadavere, per cui venne chiesto il mandato di arresto europeo, mentre si attende ancora la decisione della Francia sull'estensione della consegna per violenza sessuale nei confronti della 32enne, di tentata estorsione ad un'altra donna e di cessione continuata di stupefacenti.