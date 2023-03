Alice Neri, a Storie Italiane le lettere d'amore ricevute da un collega: «Eravamo solo amici». Ecco cosa le scriveva

Storie Italiane torna sul caso di Alice Neri con elementi nuovi sul caso e un'intervista in esclusiva di un testimone. Un uomo, intervistato dall'inviato di Eleonora Daniele, Alessandro Politi, ha raccontato del suo rapporto con la donna morta carbonizzata nel modenese. L'uomo in questione si sospetta avesse una relazione con la vittima, alla luce di alcune lettere trovate in un'armadietto dell'azienda in cui lavoravano, ma lui nega tutto.

Il collega e amico

Nel corso dell'intervista, avvenuta insieme alla moglie, lui spiega di aver avuto un rapporto di amicizia con Alice: «Ci conoscevamo, parlavamo nelle pause a lavoro, è capitato che prendessimo dei caffè insieme, un aperitivo ma non c'era altro». Lo stesso uomo racconta che la sera dell'omicidio lui sapeva che Alice doveva vedersi con un uomo, un ex collega, con il quale dovevano parlare di lavoro. Sapeva anche che un altro collega le dava fastidio e la corteggiava assiduamente, motivo per cui Alice gli aveva confessato che voleva vedersi con lui per dirgli che era sposata, con figli e di lasciarla perdere.

Le lettere d'amore

Nel corso dell'intervista l'uomo spiega di non aver avuto rapporti particolari con Alice e la stessa moglie conferma: «Dal giovedì mio marito è stato sempre con me, non ha visto Alice e non può aver fatto nulla», quando l'inviato gli chiede se ha conservato i messaggi di Alice, lui si imbarazza e spiega di averli cancellati: «Tanto è morta», ma la moglie incalza dicendo che lei stessa li ha visti e non erano compromettenti. A far destare dei dubbi a riguardo ci sono delle lettere, trovate in un armadietto dell'azienda, lettere scritte da questo uomo, in cui dice ad Alice che le manca, che le controlla gli accessi sui docial e all'interno di queste ci sono anche foto insieme. Quelle stesse lettere sembrano smentire le parole del collega, ma non si conosce il suo ruolo nel caso, se mai dovesse avercelo. Proprio su questo insiste la Daniele che spiega che sono ancora in corso le indagini.

