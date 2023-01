Alice Neri, sul navigatore spunta un indirizzo misterioso: nuovi sospetti sul caso della mamma uccisa

Storie Italiane torna a parlare del caso di Alice Neri e rivela un nuovo dettaglio emerso dalle indagini. Analizzando il navigatore sullo smartphone della donna trovata morta in una macchina carbonizzata a Concordia, sono emerse delle ricerche fatte alle 4.50 e tra queste spunta un indirizzo misterioso nel mantovano.

Le ricerche

Dalle analisi è emerso che la prima ricerca sul navigatore era la casa di Alice e del marito, la seconda il luogo in cui viveva Mohammed, l'uomo indagato per il suo omicidio, e la terza riporta Poggio Rusco, un paese del mantovano poco distante da dove viveva la donna. L'orario indicato è alle 4.50, un orario che fa nascere sospetti sul fatto che la ricerca potrebbe anche non essere stata fatta da Alice.

Le ipotesi

L'ultima volta la donna è stata vista intorno alle 3,30 nel bar con Mohammed, intorno alle 7 la sua auto è stata vista bruciare, mentre alle 7,30 Mohammed è stato avvistato sporco di olio che rientrava a casa. In studio ci si interroga se Alice, che sarebbe morta quindi tra le 3,30 e le 7, fosse ancora viva quando ha fatto la ricerca, oppure se, visto il luogo insolito e non frequentato dalla donna, la terza ricerca possa essere stata fatta magari dal suo assassino.

