Alice Neri, l'annuncio dell'inviata Rai Nicole Di Giulio durante l'intervista al fratello: «Sono incinta». E in studio arriva la torta. I social: irrispettosi

L'inviata Rai intervista Matteo Marzoli, il fratello di Alice Neri, la giovane morta carbonizzata pochi mesi fa. Ma durante la diretta, il conduttore da studio irrompe con una notizia. «Abbiamo una notizia straordinaria, che vogliamo darvi con la nostra Nicole Di Giulio», dice Milo Infante, il conduttore di "Ore 14". «Spero Matteo che le faccia piacere condividere con noi una notizia che riguarda Nicole», dice ancora Infante, rivolgendosi all'intervistato. Poi l'annuncio.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A <a href="https://twitter.com/hashtag/Ore14?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ore14</a> l'annuncio della gravidanza dell'inviata Nicole Di Giulio in collegamento con il fratello di Alice Neri, morta carbonizzata 5 mesi fa. <a href="https://t.co/gNOvNzE6WS">pic.twitter.com/gNOvNzE6WS</a></p>— Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) <a href="https://twitter.com/niccolo_fabbri/status/1651958790311354368?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

I social: scena surreale

«Sono in attesa di un bambino che nascerà ad ottobre e quindi si allargherà la famiglia di Ore 14 e Milo farà un po’ da zio», dice emozionata Nicole Di Giulio, mentre al suo fianco Matteo Marzoli abbozza un sorriso e un applauso. Nel frattempo in studio arriva una torta. Una scena che non è sfuggita i social e che in molti hanno definito «surreale», «inappropriata» e «irrispettosa».

