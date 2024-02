Alfio Torrisi, il giallo dell'italiano morto alle Bahamas: il corpo restituito alla famiglia senza organi, al loro posto giornali e segatura

Alfio Torrisi era un falegname 54enne di Giarre morto nell'ottobre del 2023 alle Bahamas dopo essere stato colpito da un malore sulla nave 'Paradise' della Carnival cruises line, dove era al lavoro per conto della Techni teak di Riposto. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo dopo un esposto della famiglia, nel fascicolo si ipotizza il reato di omicidio colposo e ci sono due indagati, come atto dovuto per eseguire l'autopsia come atto irripetibile: il titolare dell'impresa per cui lavorava e il capitano della nave.