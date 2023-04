Incidente sul lavoro a Brindisi, operaio di 51 anni morto schiacciato da una ruspa

di Redazione web

Tragedia questa mattina nella zona industriale di Brindisi. Un'operaio di 51 anni è morto schiacciato da una ruspa mentre si trovava nell'azienda di fornitura di gas Ipem di via Corbino.

Spesal e carabinieri: le indagini

Inutile si è rivelato l'intervento dei sanitari del 118, troppo gravi le ferite e le contusioni da schiacciamento nell'incidente sul lavoro. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Brindisi e gli ispettori dello Spesal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl per accertare le eventuali resposabilità. Sono in corso di verifica l'eventuale omissione della vigilanza durante l’esecuzione delle opere, la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento e l'adozione di un modello organizzativo per prevenire gli incidenti sul lavoro. L'area è stata sequestrata.

