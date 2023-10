Alessandra Ollari scomparsa da 4 mesi, la svolta: si indaga per omicidio volontario. Le ombre sul compagno Ermete

Di lei ormai non si hanno più notizie dal 29 giugno scorso quando, stando alla denuncia del compagno, è uscita di casa, a Parma, per andare a fare spesa e poi non arrivare mai al supermercato. Sulla scomparsa di Alessandra Ollari, 53 anni, ora la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario al momento contro ignoti.

Alessandra Ollari svanita nel nulla



Gli inquirenti vogliono fare luce sulla scomparsa della donna che anche nei mesi precedenti alla denuncia del compagno, Ermete Piroli, sembrava letteralmente svanita nel nulla. La sua amica dei tempi dell'università, ad esempio, dice di non avere più contatti con lei da oltre un anno. In più una parrucchiera di Calestano, che ha in affitto il negozio proprio della donna scomparsa, sostiene di averla sentita l'ultima volta nel maggio del 2022.

A casa di Alessandra Ollari sono rimasti tutti i documenti, il portafoglio con le carte di credito e gli occhiali, anche se lei è fortemente miope.