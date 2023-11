Quattro ragazzi trovati morti in auto: dispersi da due giorni, avevano tra 16 e 18 anni. Paese sotto choc: cosa è successo

Tragedia in Galles. Sono stati trovati morti i quattro adolescenti dispersi. È finita con l'epilogo più temuto l'affannata ricerca in corso da oltre 48 ore nel Regno Unito di quattro giovanii britannici, dati per dispersi dopo essere partiti domenica mattina da casa per un'avventura in campeggio.

Il ritrovamento dei loro cadaveri è stato annunciato martedì 21 novembre dalla polizia, in una conferenza stampa che ha chiuso nel peggiore dei modi l'attesa febbrile, col fiato sospeso, innescata dall'allarme iniziale tra le famiglie, le comunità locali e poi su tutti i media del Regno Unito.