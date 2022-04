Vaccino Covid, quarta dose efficace ma dura poco. Lo studio: «La protezione cala velocemente»

Covid, la quarta dose di vaccino può essere un'ottima alleata nel prevenire il decorso della malattia grave. Tuttavia, uno studio rivela che la protezione dell'infezione dura circa due mesi per poi calare molto velocemente.

Covid, la quarta dose protegge dall'infezione per due mesi

È quanto emerge da uno studio condotto in Israele su oltre 1,2 milioni di cittadini over 60 che nel gennaio scorso si erano sottoposti alla terza dose da almeno quattro mesi. Di questi, circa 600mila quest'anno hanno ricevuto anche la quarta dose. Lo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha rilevato che tra quanti avevano effettuato la dose aggiuntiva nel periodo di durata dello studio si sono verificati 42.352 infezioni, pari a un tasso di 177 casi ogni 100 mila persone al giorno. Tra chi aveva scelto di fermarsi a tre dosi di vaccini i tassi di infezione erano più che doppi: 111.780, pari a 361 casi ogni 100 mila persone al giorno.

Covid, con la quarta dose aumenta la protezione dalla malattia grave

Ancora più importanti gli effetti del vaccino nella prevenzione dei casi severi di Covid: ne sono stati registrati 355 tra i vaccinati con quattro dosi, pari a 1,5 casi ogni 100.000 persone al giorno, contro i 1.210 dei vaccinati con la sola dose booster (3,9 per 100 mila persone al giorno). Dallo studio sono emersi invece risultati contrastanti per quel che concerne la durata della protezione: il vantaggio della quarta dose nella prevenzione dell'infezione si abbassa rapidamente, fino ad azzerarsi del tutto dopo 7-8 settimane dalla vaccinazione. La ricerca ha analizzato, invece, per sole 6 settimane la capacità della dose aggiuntiva di proteggere dalle forme gravi della malattia: in questo periodo la differenza tra chi ha fatto 3 e 4 dosi si amplia progressivamente a vantaggio dei secondi, fino ad arrivare a una protezione 4,3 volte maggiore dopo 6 settimane. «Nel complesso, quest'analisi ha fornito la prova dell'efficacia di una quarta dose di vaccino contro le forme gravi di malattia causate dalla variante Omicron rispetto a una terza dose somministrata più di 4 mesi prima», concludono i ricercatori.

