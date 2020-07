Vaccino Covid-19, lo studio americano di Moderna e Niaid: «Funziona sui macachi»

Original Article: Evaluation of the mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhuman Primates #COVID19 #SARSCoV2 — NEJM (@NEJM) July 28, 2020

Un importante passo avanti nella ricerca delcontro il. La ricerca realizzata dal'azienda biotech Moderna e dall'Istituto nazionale per le malattie infettive americano, guidato dal virologo, ha prodotto unn vaccino sperimentale che sembrerebbe funzionare molto bene su degli animali molto vicini geneticamente all'uomo: i macachi. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul "" e firmato proprio dal team del celebre scienziato americano. Un risultato che supporta l'avanzamento della sperimentazione del candidato vaccino.Proprio lunedì scorso i National Institutes of Health avevano annunciato l'inizio della fase 3 della sperimentazione multicentrica di mRna-1273 (questo il nome del candidato vaccino) su 30 mila americani adulti sani. Il siero sperimentale in questo studio sugli animali ha indotto «unae ha controllato rapidamente il coronavirus nelle alte e basse vie respiratorie dei macachi», scrivono i ricercatori. Nella sperimentazione sono stati coinvolti tre gruppi di otto scimmie e il vaccino è stato confrontato con un placebo. A particolari dosi, gli animali hanno prodotto livelli di anticorpi neutralizzanti nel sangue superiori a quelli presenti nei pazienti guariti da Covid-19.