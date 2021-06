Vaccini Covid, in Italia weekend da record per somministrazioni. In settimana 4,1 milioni di dosi in arrivo





Vaccini Covid, per l'Italia un weekend da record sul fronte delle somministrazioni. E in settimana è previsto l'arrivo di oltre 4 milioni di dosi. Leggi anche > Covid Italia, il bollettino di domenica 6 giugno 2021: 2.275 nuovi casi e 51 morti L'Italia ha raggiunto, per due giorni consecutivi, quota 600mila dosi somministrate. Il record di somministrazioni giornaliere si desume dai dati del report vaccini del governo: secondo l'ultimo aggiornamento delle 17.06 sono infatti 37.867.902 i vaccini somministrati, 595.798 in più rispetto alle 37.272.104 dosi del dato aggiornato alle 06:07 di oggi. Si tratta del 90,2% dei 41.987.609 vaccini consegnati. Sono 12.959.912 (cioè lo 23,89% della popolazione over 12) le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. È previsto per la prossima settimana l'arrivo di circa 4,1 milioni di dosi di vaccino in Italia. Nello specifico, si prevedono 3 milioni di Pfizer, 500mila di Vaxzevria (Astrazeneca), 400mila di Moderna e 200mila di Janssen (Johnson & Johnson). Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Giugno 2021, 19:33

