Covid Italia, il bollettino di domenica 6 giugno 2021: 2.275 nuovi casi e 51 morti

Covid in Italia, il bollettino di domenica 6 giugno 2021: sono 2.275 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore su un totale di 149.958 tamponi tra molecolari e antigenici. I nuovi decessi, in un giorno, sono 51.

Leggi anche > Coprifuoco, da domani slitta di un'ora in zona gialla. Via le limitazioni orarie in sette regioni: le nuove zone bianche

La curva epidemica continua a scendere, seppur lentamente. Il tasso di positività, complice la diminuzione giornaliera dei tamponi rispetto a ieri, sale all'1,5%. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 192.272 (-3.097 rispetto a ieri), di cui 4.963 ricoverati e 774 in terapia intensiva. I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 5.321, per un totale di 3.913.633 dall'inizio dell'epidemia.

(Clicca per visualizzare il bollettino in PDF)

A livello territoriale, le regioni che fanno registrare il maggior incremento giornaliero di contagi sono Lombardia (359), Sicilia (275) e Campania (255). La regione con il maggior numero di attualmente positivi è la Campania (63.483), davanti a Lombardia (20.641) e Puglia (18.830). Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, la Lombardia è la prima regione d'Italia (833 ricoverati e 167 in terapia intensiva) davanti a Lazio (690 ricoverati e 125 in terapia intensiva) e Campania (571 ricoverati e 46 in terapia intensiva).

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Giugno 2021, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA