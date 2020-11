Vaccino Covid, Sileri da Barbara D'Urso: «C'è un piano. Da Pfizer arriveranno 3,4 milioni di dosi»

di Ida Di Grazia

​Vaccino Covid, Sileri da Barbara D'Urso: «C'è un piano vaccini. Da Pfizer arriveranno 3,4 milioni di dosi». Il viceministro alla Salute a Live non è la D'Urso ha annunciato i prossimi step del Governo in merito alle somministrazioni del vaccino contro il coronavirus.

«C'è un piano vaccini - ha spiegato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a Live non è la D'Urso - ora non sappiamo quale arriverà prima, ma sicuramente per quanto riguarda la Pfizer arriveranno 3,4 milioni di dosi. Le persone che potranno vaccinarsi subito saranno 1,7 milioni perché parliamo di dose più richiamo».

«Il piano vaccinale anti Covid - ha concluso Sileri - ricalcherà il piano vaccini per l'influenza e quindi spetterà prima alle categorie di persone più fragili e ai lavoratori del servizio sanitario».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 23:50

