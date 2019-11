Stefania Buoni, quando i caregiver sono i figli di genitori con disturbi mentali: la prima associazione italiana

Lunedì 18 Novembre 2019, 16:49

è una ex giovane. I suoi genitori, entrambi, hanno avuto un problema di. Sin da bambina si è trovata a fare i conti con le difficoltà di mamma e papà e con il tabù che riguarda lain tutto il mondo. «Se dei genitori sono affetti da una malattia fisica – dice - nessuno si sogna di colpevolizzarli, di dire loro che sono cattivi genitori. Il discorso cambia quando sono affetti da un disturbo bipolare o da schizofrenia. Diventa molto più difficile per loro e per noi figli comprendere ciò che accade e chiedere e ricevere aiuto». La battaglia di Stefania per portare alla luce i bisogni di giovani e famiglie come la sua è cominciata nel 2010, ma solo nel 2017 è nata l'associazione. Da allora Stefania si batte per dare voce a tutti loro in ogni modo possibile: dal palco del, dove ha raccontato la sua esperienza durante la sesta edizione del talk organizzato a Napoli e dedicato al tema del "Behind", agli incontri con le scuole, come quello organizzato per il, in concomitanza con lae del secondo anniversario dell'Associazione.«Il panorama è molto complesso. Le storie di chi ha uno o due genitori con malattia mentale cambiano a seconda della patologia, della cura, se il disturbo è stato diagnosticato o meno. A fare differenza anche se il genitore era già ammalato quando è nato il figlio o si è ammalato dopo. Ma è sbagliato pensare che si tratti solo di situazioni emergenziali».«Assolutamente. Ci sono tante famiglie amorevoli e vanno raccontate, proprio per far capire che se un genitore dispone di buone cure non è necessario sostituirvisi. Non è sempre vero che un genitore con un disturbo psichico non è un buon genitore. La psicoeducazione in questi casi fa la differenza. È importante sensibilizzare anche all'esterno delle famiglie coinvolte. Se c'è un clima di pregiudizio il figlio tenderà a tenersi tutto dentro. La salute mentale è un bene comune che riguarda tutti».«Si va dagli stati emotivi alterati del genitore all'assistere a tentativi di suicidio e sventarli. In alcuni tipi di disturbo c'è tendenza a non gestire bene il denaro, in altri casi ti ritrovi a chiamare il 118 perché il genitore sente o vede cose che non esistono».«Lavoriamo su più livelli, dall'auto mutuo aiuto, alla sensibilizzazione e all'advocacy a livello nazionale ed europeo per favorire la nascita di buone pratiche a sostegno dei giovani caregiver. I figli non più come vittime, ma agenti attivi di cambiamento e portatori di resilienza se sostenuti e informati. Un altro aspetto a cui teniamo molto è far sì che tutti i cittadini possano accedere alle informazioni sui disturbi mentali in maniera semplice. Magari negli studi di medicina generale, come avviene con le altre malattie».«A livello strutturato no. Un altro nostro obiettivo è fare lobby affinché siano riviste le forme di assistenza in chiave di maggiori investimenti in salute mentale e prevenzione».«Un protocollo siglato con il Miur insieme ad altre organizzazioni che tutelano i diritti dei caregiver per supportare in ogni classe i ragazzi che si prendono cura di un familiare. E poi incontri in tutta Italia organizzati con il crowdfunding, grazie al quale stiamo distribuendo "Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va", una mini-guida pubblicata dal Servizio di Editoria Sociale del CESVOL Umbria/Terni, che desideriamo raggiunga tutte le scuole, le biblioteche, i centri di salute mentale e i consultori familiari del Paese. Ma per farlo c'è bisogno dell'aiuto di tutti».«Contattarci o tramite Facebook o all'indirizzo email i nfo@comip-italia.org . A seconda del caso agiamo».