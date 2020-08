Che cos'è la prostatite: le cause e i sintomi

La prostatite è un’infiammazione della prostata. Le cause sono molteplici anche se, all'insorgere della sintomatologia, possono essere difficili da riconoscere. Tra queste ci sono cattive abitudini alimentari, abitudini minzionali e pratiche sessuali. I batteri che causano la prostatite sono normalmente presenti nella flora intestinale e da qui provengono a colonizzare le vie seminali.



Questi alcuni sintomi comuni ai soggetti affetti da prostatite: dolore sovrapubico, dolore perineale,

aumento della frequenza minzionale, urgenza, necessità impellente di urinare con, talvolta, incontinenza da urgenza, bruciore e/o dolore durante la minzione, sangue nello sperma. Per la similitudine dei sintomi minzionali, la prostatite può essere confusa con la cistite: è per questo che è necessario consultare un medico che possa accertare la patologia con indagini cliniche.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA