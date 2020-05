Plasma iperimmune, Ilaria Capua: «Funziona, ma ci sono rischi come epatite e schock anafilattici. E non si può usare a casa»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 11:13

». Il plasma iperimmune come terapia di cura alè ormai sulla bocca di tutti. Scienziati, politici, media. È divenuto anche argomento per i complottisti , convinti che non se ne parli perché non convenga alle case farmaceutiche. A questo treno ieri si è unito anche. La verità è che è in corso, presso il(da dove è partita) e aluna sperimentazione, un trial, che tra pochi giorni dovrebbe fornire i primi risultati. E i risultati sono incoraggianti. Molti esperti però pongono dei limiti a questa cura. Ieri su La7 durante la trasmissione diMartedì ne ha parlato Ilaria Capua , direttrice dell’One Health Center University of Florida., è stata una delle prime pratiche per combattere le malattie infettive - ha dichiarato la virologa - Ancora oggi il veleno della vipera viene bloccato da un siero, la rabbia quando una persona è esposta al contagio si fa sia la sieroterapia che il vaccino.».- ha aggiunto Ilaria Capua - siccome è un prodotto di derivazione umana è un po' delicato dal punto di vista della regolamentazione. Perché gli emoderivati hanno dei rischi. È assolutamente è una procedura che funziona, ha sempre funzionato.. Sono dei prodotti un po' delicati e quindi possono essere usati come estrema ratio in un caso che non risponde ad altro e che sta per lasciarci allora a quel punto si può utilizzare. Ha una funzione e si vedono i risultati».Sulle sperimentazioni della Capua frena: «Non sarà il vaccino che ci porterà fuori nell'immediato - ha spiegato - per fare vaccini sicuri ci vuole tempo e ci vuole attenzione».