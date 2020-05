Plasma iperimmune, Rezza dell'Iss: «Se efficace è un grande risultato, ma difficile il trattamento su larga scala»

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ho letto l’articolo di, ma si tratta di una rivista estremamente prestigiosa.». Lo ha detto in un'intervista a Radio Radio il responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza parlando della terapia del plasma iperimmune in corso di sperimentazione al Policlinico San Matteo di Pavia e all'Ospedale Carlo Poma di Mantova. L'anticorpo monoclonale messo a punto in Olanda e descritto sulla rivista Nature Communications ha dimostrato di saper neutralizzare sia il coronavirus del Covid-19, che quello della Sars e, secondo i ricercatori, ha buone possibilità di diventare un futuro farmaco anti Covid-19.Leggi anche >- prosegue il professor Rezza - perché presuppone che venga fatta un’aferesi da parte di donatori che sono pazienti convalescenti o che hanno superato la malattia, i quali devono avere un elevato titolo anticorpale, questo sarebbe l’unico limite».Leggi anche >«Se i risultati mostrassero un’evidenza di efficacia elevata, ma per tutti - aggiunge Rezza - Ripeto, con i limiti che ha questo tipo di trattamento che non prevede una produzione sintetica industriale su larga scala. Altro punto è che potrebbe preludere dopo alla messa a punto di una produzione sintetica di anticorpi che possono neutralizzare il virus e proteggere. Io la vedrei molto bene, speriamo, ora leggerò l'articolo su Nature».