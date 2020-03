di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sebbene i casi di bimbi affetti dalla malattia siano, fortunatamente bassi, questo non significa che non siano da considerarsio, anzi, secondo uno studio che viene dalla, potrebbero avere delle consegueze gravi dovute al virus.Lo studio cinese, condotto su oltre 2000 bimbi, mostra che nel 6% dei casi l'infezione è molto grave. La maggior parte dei piccoli pazienti sviluppa sintomi lievi, ma una minima percentuale tra i piccolissimi in età prescolare e neonatale rischia di ammalarsi gravemente. La ricerca pubblicata sulla rivista Pediatrics, come riporta il Corriere della Sera, ha studiato i casi proprio dove è iniziata la Pandemia e ha fornito un identikit chiaro su come i più piccoli reagiscano al virus.Circa la metà dei bambini positivi aveva sintomi lievi vome febbre, tosse, affaticamento, congestione, nausea o diarrea. Più di un terzo ha avuto come complicazione la polmonite o problemi polmonari, ma senza riscontrare difficoltà respiratorie. Il 4% non ha avuto sintomi, ma il 6% del campione ha sviluppato una malattia grave e insufficienza respiratoria o alterazioni nel funzionamento degli organi. Un ragazzino di 14 anni è anche morto a causa del virus e il dottor Shilu Tong, autore dello studio ha affermato che sebbene i più piccoli siano meno gravi sono comunque suscettibili al covid-19.I più colpiti sono i neonati. Il 60% del 6% dei malati avevano meno di 5 anni e molti di loro erano neonati. Il motivo è legato al fatto che il sistema respiratorio di un bimbo così piccolo è ancora in via di sviluppo e che il sistema immunitario è immaturo.In generale gli scienziati stano cercando di capire perché i bambini siano più incolumi, una teoria che si sta discutendo è che i più piccoli esprimano meno il recettore ACE2, recettore dei virus Sars Cov. Un'altra teoria è che i polmoni dei bimbi siano più sani rispetto a quelli degli adulti e una terza ipotesi è che il sistema immunitario dei bambini non attacchi il virus in modo violento come fa quello di un soggetto adulto. Alcuni tra i casi più gravi, infatti, non sono stati causati dal virus stesso ma dall'aggressiva risposta immunitaria del soggetto colpito che ha portato un'infiammazione distruttiva.