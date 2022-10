Covid in salita: media ricoveri oltre il 15% in 6 regioni, 56% in Valle d'Aosta, balzo Rt a 1,30. Il nuovo reporto dell'Iss Nelle terapie intensiva occupazione al 6% per la provincia autonoma di Bolzano il dato è al 6,3% in





Questa settimana, la soglia d'allerta per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari di pazienti Covid, è balzata oltre il 15% in ben sei regioni, rispetto alle quattro della scorsa settimansa. Si tratta di Calabria (al 16%), Friuli Venezia Giulia (17,5%), PA Bolzano (23,6%), PA Trento (17,2%), Umbria (26,6%) e Valle d'Aosta dove si registra il valore più alto, pari addirittura 56,7%. Lo evidenzia la tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio Iss-ministero della Salute sull'andamento del Covid-19, pubblicato dall'Ansa. Covid, l'ondata autunnale resta in crescita. Vaccini, solo il 15% ha ricevuto la quarta dose Indice Rt e terapie intensive L'occupazione da parte di pazienti Covid delle terapie intensive a livello nazionale sale invece al 2,4%, ma resta comunque al di sotto della soglia di allerta fissata al 10%. Le Regioni e Province autonome dove si registrano i valori più alti di occupazione delle terapie intensive sono il Friuli Venezia Giulia (al 6,3%), la Provincia autonoma di Bolzano (al 6%) e la Toscana (al 3,7%). Il nuovo report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) ha registrato un balzo dell'indice di trasmissibilità Rt, che è infatti salito a 1,30 rispetto a 1,18 della scorsa settimana e si colloca sopra il valore soglia dell'unità. L'incidenza raggiunge invece il valore di 504 per 100mila abitanti rispetto a 441 di 7 giorni fa. Green pass ritorna? Pregliasco: «Nuove misure se contagi aumentano» Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 10:36

