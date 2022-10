Covid a scuola, contatto stretto tra i banchi: quando è obbligatoria la Ffp2? Dall'isolamento all'autosorveglianza: le regole (anche) del rientro

Salgono a sei le regioni in cui sale la soglia d'allerta per i pazienti ricoverati per Covid. Calabria, Friuli Venezia Giulia, PA Bolzano, PA Trento, Umbria e Valle d'Aosta dove si registra il valore più alto, pari addirittura 56,7%. E anche tra i bambini l'incidenza sale. Il virus continua così a girare nei luoghi a più alta densità di presenza, ovvero le scuole. Sembrava un capitolo quasi superato, a fronte di un’estate tutto sommato senza grandi fiammate della pandemia, e invece, a un mese dalla ripresa delle lezioni, si torna già a fare i conti con la crescita rapidissima dei contagi. Ecco quindi la strategia di mitigazione volta a limitare l’influenza negativa della pandemia sulla salute pubblica definita dal ministero della Salute. In ambito scolastico è fondamentale ’applicazione di misure omogenee con le misure previste in ambito comunitario. «Il contrasto alla diffusione delle infezioni da Sars CoV-2 e la gestione dei casi di positività per l’anno scolastico 2022-2023 è definito da indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero della Salute al fine di garantire la didattica in presenza e prevenire la diffusione del virus». Ecco le misure per garantire la continuità scolastica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia.

Covid in salita: media ricoveri oltre il 15% in 6 regioni, 56% in Valle d'Aosta, balzo Rt a 1,30. Il nuovo reporto dell'Iss

Covid a scuola, le regole per i positivi in classe

Al fine di ridurre la trasmissione del virus gli interventi da attuare sono ricambi frequenti dell’aria in tutti gli ambienti, igiene delle mani, “etichetta respiratoria”, sanificazione ordinaria (periodica) degli ambienti e delle superfici, inclusa la sanificazione di arredi, oggetti d’uso e giochi.

È abolita la misurazione della temperatura corporea; è abolito l'obbligo dei dispositivi di protezione individuali.

Per garantire la protezione dei soggetti a rischio è indicato l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e degli occhi per il personale scolastico nelle scuole d’infanzia a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, l’uso di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 negli Istituti di ogni altro ordine e grado.

Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità, senza febbre, frequentano in presenza utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 (a eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia) e rispettando le comuni norme igieniche.

I sintomi a che fanno scattare l'allerta

Non è consentita la permanenza a scuola dei casi sospetti per sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa) e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Predisporre stanza dedicata/ aree di isolamento per ospitare alunni o personale scolastico nel caso di sintomi indicativi di infezione.

In presenza di uno o più casi confermati predisporre una tempestiva sanificazione straordinaria (la sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID -19 n.12/2021)

I casi positivi permangono in isolamento come da Circolare del Ministero della Salute 0037615-31/08/2022: in caso di asintomaticità completa o da almeno 2 giorni, l’isolamento può essere interrotto al 5° giorno con tampone antigenico o molecolare negativo. In caso di persistente positività l’isolamento potrà essere interrotto solo al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone.

Per i casi positivi non è prevista Didattica Digitale Integrata (Dad)

I contatti stretti di caso confermato, utilizzano il dispositivo FFP2 per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso, ad eccezione delle scuole dei bambini d’infanzia, e l’effettuazione del tampone alla comparsa di sintomi come previsto dalla Circolare 19680 del 30/3/22.

Ovviamente sono regole che possono essere modificante in base all'andamento della curva epidemologica

