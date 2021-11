Lazio, terza dose a 150 giorni: anticipo per gli over40. Come fare la prenotazione

Il governo autorizza e la Regione mette in atto: partono i richiami in terza dose per gli over 40 dopo i 5 mesi - non più 180 giorni - ed è boom di prenotazioni. A tal punto che ieri il portale del Lazio, attraverso cui è possibile scegliere posto e data per il richiamo, è andato in “down”. Il disservizio è durato qualche ora ed è stato causato dal sovraccarico degli utenti che, nello stesso momento, hanno provato a fissare un giorno. Accorciandosi i giorni per poter ricevere la terza dose molti dei residenti poi, che già avevano fissato un appuntamento ma che era stato loro dato tra due o tre settimane, hanno avuto la possibilità di anticipare e riprogrammare l’appuntamento.

Terze dosi, corsa al vaccino per evitare l'ingorgo di Natale. Impennata di prenotazioni. I casi di Lazio, Lombardia e Puglia

I numeri del Lazio

La Regione in meno di 24 ore ne ha contati a migliaia: «Sono 40 mila le prenotazioni arrivate in poche ore e 14 mila quelle riprogrammate», fa sapere l’Unità di crisi regionale. La possibilità di poter riprogrammare il richiamo resterà attivo almeno fino a gennaio. Questo comporterà inevitabilmente già dai prossimi giorni e per almeno un paio di settimane un aumento vertiginoso delle somministrazioni concentrate in pochi giorni fino poi a che il sistema non si assesterà su livelli ordinari di 20-30 mila richiami al giorno in tutta la Regione. Dall’Unità di crisi fanno sapere che questo «non comporterà disguidi di alcun tipo, le dosi di vaccino ci sono» e sono anche in eccedenza considerate le consegne garantite dal commissario Figliuolo così come sono disponibili “slot” e spazi per la somministrazione. Gli Hub sono a lavoro e gli utenti, sempre tramite il portale potranno fissare un appuntamento anche nelle farmacie che sono 400 e somministrano, però, solo il Pfizer e non il Moderna oppure potranno rivolgersi direttamente al proprio medico di famiglia. «Al momento sono disponibili per il mese di dicembre oltre 300 mila slot per la prenotazione del vaccino e oltre 500 mila per il mese di gennaio», aggiungono ancora dalla Regione.

#Coronavirus: Campagna di vaccinazione anti covid19 Regione Lazio: nuove modalità di prenotazione della dose booster. #SaluteLazio pic.twitter.com/60sj4WELo2 — Salute Lazio (@SaluteLazio) November 23, 2021

Nuovo centro all'Eur al posto della Nuvola

Ieri pomeriggio la struttura commissariale di governo poi ha fatto sapere che i contratti per il personale impegnato nelle vaccinazioni del Covid saranno prorogati fino al prossimo 31 luglio e dunque nessun centro vaccinale resterà “orfano” di personale. Motivo per cui dal primo dicembre il Lazio attiverà un nuovo centro vaccinale che andrà a sostituire quello della Nuvola, impegnato in eventi e appuntamenti ormai “extra-Covid”. Si tratta dell’ex sede dell’ufficio Patrimonio del Comune. Il centro, organizzato dalla Regione insieme ad Eur Spa e ai sanitari dell’Asl Roma 2, si trova sempre all’Eur e permetterà all’inizio di poter contare su 1.500 metri quadri arrivando poi a 3 mila entro la metà di dicembre.

La capacità di somministrazione dovrebbe ricalcare per intero i trend della Nuvola. Al fianco di questo torneranno attivi Hub “dormienti” mentre si incentiveranno gli “open day” durante i fine settimana. In questo modo si arriverà ad allineare entro gennaio tutte le prenotazioni a 151 giorni. La Regione auspica poi che il governo sblocchi i richiami per tutti, cancellando dunque le fasce d’età. E questo perché adesso c’è anche la fascia di 30-40enni che hanno finito il primo ciclo a metà luglio e che pertanto a metà dicembre avranno chiuso il periodo dei cinque mesi dall’ultima somministrazione. L’accelerata sui richiami è dirimente in questo periodo in cui il virus è tornato a circolare con maggiore insistenza, soprattutto nella popolazione dei ragazzini (una scuola, l’IC via Cassia 1694 è stata chiusa per intero a causa di un focolaio). Ieri in tutto il Lazio, complice anche questo cluster, i contagi sono arrivati a 1.456 e se non ci sono stati nuovi ingressi nelle Terapie intensive, dove comunque i posti letto occupati sono ben 84, crescono i ricoveri. Ventuno in più sul giorno precedente che porta il totale a 677 pazienti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 09:49

