Virus, allo Spallanzani di Roma partono i test sull'uomo per il vaccino

«Sono arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull' uomo». Lo annuncia l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione», aggiunge l'assessore.

Partiranno il 24 agosto all'Istituto Spallanzani di Roma i test per il vaccino contro il coronaviru s. Lo Spallanzani cerca «volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19», recita l'annuncio pubblicato dallo stesso Spallanzani.