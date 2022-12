Roma, divieto di circolazione oggi e alla vigilia di Natale: ecco fasce orarie e veicoli coinvolti

La corsa ai regali degli ultimi giorni è frenata dallo smog. Con un blocco a sorpresa per la circolazione delle auto oggi e alla vigilia di Natale, deciso tra non poche polemiche nella serata di ieri. Sì, perché mercoledì in due stazioni di rilevamento (quelle di Cinecittà e di Tiburtina) è stato superato il valore limite di 50 microgrammi per metrocubo di Pm10. Le aspettative dell'Arpa Lazio non sono buone per la qualità dell'aria, tanto che per i prossimi giorni si prevede «una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici». Per questa ragione il Campidoglio, in via cautelativa, ha disposto lo stop al traffico. E, in pratica, anche niente caminetti accesi per la vigilia di Natale.

GLI ORARI

Il divieto alla circolazione delle auto nella fascia verde è previsto per oggi dalle 17.30 alle 20.30 e domani dalle 6.30 alle 9.30: destinatari gli autoveicoli a benzina Euro 3, per le autovetture a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 2. Mezzi pubblici gratis in queste ore. Oggi e domani è poi vietato accendere stufe e caminetti che non rispettano i valori di emissioni almeno per la classe 3 stelle, di fare barbecue e di usare fuochi d'artificio. Domani, inoltre, resteranno spenti gli impianti di riscaldamento degli uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali.

Il Campidoglio ha pubblicato alcune raccomandazioni chiedendo a bambini, donne in gravidanza, anziani, cardiopatici, persone con malattie respiratorie di evitare di stare all'aperto e di esporsi per molto tempo alle alte concentrazioni di inquinanti. Ai romani viene indicato di girare con bus e metro, evitando il più possibile l'impiego delle auto private, di usare i mezzi in modo condiviso, di adottare comportamenti alla guida che possono ridurre gli inquinanti (per esempio, moderando la velocità), limitare gli orari di accensione dei riscaldamenti e ridurre la temperatura massima negli edifici. Inoltre si dice, quando possibile, di andare a piedi.

La decisione del blocco alle auto in alcune ore dei giorni topici del Natale, è stata annunciata ieri durante la giunta, in programma per l'approvazione del bilancio. Una riunione di per sé già tesa per le difficoltà del Campidoglio a trovare i fondi necessari per far quadrare il budget. Molto sorpresi alcuni assessori, anche tenendo conto delle polemiche dei giorni scorsi da parte dei commercianti per l'estensione degli orari della Ztl del Centro durante il periodo natalizio. Ma la titolare dell'Ambiente, Sabrina Alfonsi, avrebbe spiegato ai presenti che, viste le normative vigenti, l'amministrazione è stata costretta a prendere questa decisione. Subito sarebbe stato chiesto all'assessorato ai Trasporti, guidato da Eugenio Patanè, di rafforzare la presenza di mezzi pubblici in città e di garantire la loro gratuità anche oggi. Infatti era prevista soltanto per la vigilia di Natale.





