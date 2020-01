Adriano Celentano, endorsement per le Sardine: «Sono sorprendenti. E sul voto in Emilia Romagna... se si vota male è un disastro...»

Adriano Celentano sostiene le Sardine. A pochi giorni dal voto in Emilia Romagna, arriva l'endorsement dell'artista, cantante e attore a favore del movimento di piazza nato proprio in Emilia, a Bologna. Le sardine?

, «non si arrabbiano neanche quando si incazzano, però quando lo fanno non lo fanno mai in modo prevedibile o caramelloso, ma in maniera sorprendente». Una voce fuori campo gli chiede: cosa potrebbe succedere in Emilia Romagna se gli elettori «dovessero sbagliare a votare?». Celentano risponde: «un disastro».

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 22:56

«Sono sorprendenti», le parole del Molleggiato in un video pubblicato da Repubblica Tv.Nel video si vedono varie immagini tratte da Adrian, il programma a cura del clan Celentano andato in onda su: il filmato è sugli «inesistenti» che «credono nella forza della bellezza»