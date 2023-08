Vittorio Sgarbi, look a sorpresa: vestito da brigante 'Chiavone' per il Gonfalone di Arpino

di Redazione web

Vittorio Sgarbi si è vestito da brigante 'Chiavone' per il Gonfalone di Arpino. Occupando il ruolo di sindaco del comune in provincia di Frosinone, Sgarbi è sceso in campo e ci ha messo tutto sé stesso, con il supporto delle sarte, per trasformarsi nel famoso brigante e indossare i caratteristici abiti della festa.

Il Gonfalone è la tradizionale manifestazione folkloristica della città da circa 7mila abitanti che ogni anno festeggiano la storia del comune.

Michela Murgia, Vittorio Sgarbi choc: «Non sono ipocrita, diceva un sacco di m***ate»

Sangiuliano, ogni promessa è debito: riunione di Ferragosto coi dirigenti dopo la "strigliata" per le ferie

Il Gonfalone di Arpino

Il "Gonfalone" di Arpino tutela e valorizza le tradizioni che affondano le radici negli usi e costumi dei antenati della terra ciociara.



Il palio della "terra di Cicerone" rappresenta per la città di Arpino un mezzo di promozione turistica notevole, per far conoscere il grande patrimonio di storia, arte, tipicità e tradizioni.

La manifestazione è arrivata al punto dei famosi 'Giorni del Palio'.

In queste giornate, dopo ferragosto, il centro storico si anima da canti popolari, saltarello ciociaro e angoli caratteristici, in cui sono rievocati antichi mestieri, tipicità e tradizioni ciociare. Gran finale con le sei gare valide per l’assegnazione dell’ambito Drappo.

Il sindaco Sgarbi

Vittorio Sgarbi, visibilmente a proprio agio tra le mani delle sarte che sistemavano il costume, è sceso in piazza con i 'suoi' cittadini a godere della manifestazione di Arpino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA