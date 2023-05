Meloni annuncia: il prossimo G7 in Italia, sarà in Puglia. «Dove? Ve lo dico la prossima volta» La premier al G7 in Giappone ufficializza che il prossimo vertice, nel 2024, sarà in Italia. "La Puglia è la porta tra Oriente e Occidente"







di Redazione Web La premier Giorgia Meloni ha annunciato da Hiroshima che il G7 2024 a guida italiana si terrà nella seconda metà di giugno, «dopo il voto europeo» previsto il 9-10, e che la sede sarà la Puglia. «Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 perché storicamente ha svolto la funzione di ponte tra occidente e oriente: anche Francesco l'ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra oriente e occidente», ha aggiunto la premier. Emilia Romagna, 36.000 sfollati. Meloni lascia il G7: «La coscienza mi impone di tornare» Meloni lascia G7 dopo alluvione: Coscienza mi impone di tornare, scelta condivisa con altri leader «Prossimo G7 in Puglia», ma non dice dove «Ho anticipato agli altri leader le nostre priorità. Sull'Ucraina, vogliamo il rispetto delle regole internazionali. Sicurezza energetica, le migrazioni e l'attenzione all'Africa su cui c'è stata colpevole dimenticanza». «La sede precisa ve la dico la prossima volta. C'è tempo, è fra un anno. Ce l'ho, ma preferisco dirvela la prossima volta», ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla località del prossimo vertice a guida italiana. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 18:12

