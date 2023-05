(Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 "La mia coscienza dopo due giorni e più di distanza dal territorio nazionale, in un momento così complesso, mi impone di tornare a una scelta che io ho condiviso con gli altri leader che pure voglio ringraziare per la loro solidarietà che avete visto, è stata espressa a 360 gradi pubblicamente", le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7, lasciato un giorno in anticipo per seguire alluvione in Emilia Romagna. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 17:52

