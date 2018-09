Salvini: «Mercati? Manterremo impegni con gli italiani»

ROMA - «Dubbi dei Mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale». Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24. «In passato il Pd ha fatto quello che diceva l'Europa e gli italiani non stanno meglio e c'è più debito. Io voglio fare spesa utile, spero che rientri nei canoni europei».



Ancora Salvini: «Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse. «Da noi non nasce nessun nuovo partito: questi divertimenti li lascio al Pd, di congressi, di cambio di nomi. Io parlo di asili nido, di quello che serve alla gente».



Sempre Salvini:

Agevolare le espulsioni? Lo stiamo facendo da quando mi sono insediato: entro settembre ci saranno nuovi accordi con i Paesi di provenienza».