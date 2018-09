«Il reddito di cittadinanza è una battaglia dei 5 stelle. Sarà nella manovra visto che al governo siamo in due». Lo assicura il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio anch'io su Radio Uno.

«Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani rimanendo nei vincoli imposti da altri. Ma se per mettere in sicurezza l'Italia dovessimo spendere un miliardo in più lo spenderemo - ha aggiunto Salvini -. Cercheremo di fare tutto rispettando quello che ci è chiesto da fuori, anche se altri non lo rispettano».