Letizia Moratti si agita sul palco insieme a Ivana Spagna, intenta a ballare sulle note di The Best di Tina Turner: «Penso sia il caso di dedicarla a Letizia e a tutti voi di Forza Italia», ha detto l'artista. Così, si è aperta ufficialmente la campagna elettorale di Letizia Moratti per le Europee al teatro Manzoni di Milano alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 11:24

