Giorgia Meloni a Istanbul, visita al Gran Bazar dopo l'incontro con Erdogan: selfie e caffè turco

Durante la sua visita in Turchia, la premier Giorgia Meloni, da poche ore atterrata a Istanbul, ha visitato il Grande Bazar della città, uno dei più antichi della Turchia. La premier è stata applaudita dai passanti che le hanno anche chiesto dei selfie.

Meloni, che ha scelto la delicata missione a Istanbul per iniziare una serie di impegni internazionali (a inizio febbraio il prossimo in Giappone) nell'anno del G7, ha ottenuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan una sponda per limitare i flussi migratori dalla Libia, cercando di replicare gli sforzi condivisi che hanno frenato quelli sulla tratta Turchia-Italia. È la principale novità emersa dalle oltre due ore di incontro a Istanbul, in cui la premier ha ringraziato il presidente turco per gli sforzi di mediazione fra Ucraina e Russia, in particolare sull'accordo sul grano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 08:54

