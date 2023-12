Giorgia Meloni in lacrime ad Atreju, il premier abbraccia i giovani di Fdi e si commuove FOTO

di Cristina Siciliano

Atreju 2023 si chiude con il discorso e le lacrime di Giorgia Meloni. Dopo aver parlato al pubblico, il premier ha indossato una felpa blu e ha incontrato i giovani di Fdi, in prima linea nell'organizzazione della manifestazione politica giovanile della destra italiana. Ne ha baciati alcuni, ha sorriso a tutti e si è commossa.

Le parole di Giorgia Meloni

«La cosa che mi dicono più spesso è: non mollare - ha spiegato Giorgia Meloni -. Io non sono il genere di politico che si inchioda alla poltrona contro tutto e tutti, io me ne sarò andata molto prima che gli italiani dovessero dirmelo, ma non saranno gli attacchi bassi e meschini farmi mollare: la missione che ci è stata affidata non consente di perdere tempo con le bassezze.

La premier ha aggiunto: «Possono fare tutto quello che vogliono. Non lasciatemi sola e io farò sempre la mia parte, porterò la bandiera tricolore con orgoglio, dedizione, determinazione, umiltà e rispetto».

