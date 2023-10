Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, il messaggio per la figlia Ginevra: «La difenderò, ama suo papà come io non ho potuto amare il mio»

di Redazione web

Con un messaggio inaspettato, Giorgia Meloni ha annunciato la rottura con il compagno Andrea Giambruno con un post pubblicato sui social. «La nostra relazione dopo 10 anni finisce qui». Il premier prende posizione dopo il caso dei fuorionda del compagno a "Diario del Giorno" mostrati da "Striscia la Notizia", che rischiava di trasformarsi in una bomba mediatica, oltre che per il compagno, per la solidità del governo. Tra i pensieri di Meloni, c'è ovviamente la figlia Ginevra e un post scriptum diretto agli oppositori.

Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui»

Giambruno, Fiorello e Francesca Fagnani: «È iscritto al Pd, altrimenti non si spiega. Ospite a Belve? Abbiamo ottimi parrucchieri»

Il messaggio per Ginevra

Nata nel 2016, la piccola Ginevra è l'unica figlia di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Dopo aver annunciato la rottura con il giornalista, il messaggio del premier è andato a lei: «Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Il Ps agli oppositori

Prima di chiudere la parentesi Andrea Giambruno, Giorgia Meloni si è assicurata di mandare un messaggio agli oppositori che «hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa», scrive. «Sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA