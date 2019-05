Salvini. «A me va bene qualsiasi cosa che mi venga spiegata, a me e agli italiani». Così Matteo Salvini, rispondendo all'ambasciata italiana di Budapest del caso Siri, ai giornalisti che gli chiedono di eventuali richieste di dimissioni da parte di Conte al sottosegretario leghista Siri. «Se me lo spiega...». «Ho sentito Siri e mi ha detto che è assolutamente tranquillo, pronto a dimostrare in qualunque sede la sua estraneità totale», dice.



Di Maio:

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA