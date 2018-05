Conte rimette il mandato, ecco il suo discorso dopo l'incontro con Mattarella

Il lavoro compiuto è stato fatto «in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato». Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, parlando al Quirinale al termine del colloquio con il Capo dello Stato. «Come vi è stato anticipato ho rimesso il mandato a formare il governo di cambiamento» e «ringrazio il Presidente della Repubblica e gli esponenti delle due forze politiche per aver indicato il mio nome». Lo ha detto Giuseppe Conte al termine del suo colloquio con il Capo dello Stato.

«Ringrazio il Presidente della Repubblica per avermi conferito l'incarico e gli esponenti delle due forze politiche per aver indicato il mio nome. Ho profuso il massimo sforzo e la massima attenzione in una clima di piena collaborazione con le forze politiche che mi hanno designato. Grazie a tutti», ha aggiunto Giuseppe Conte

Il presidente del consiglio incaricato aveva rimesso l'incarico al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

«Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l'incarico di formare il governo conferitogli il 23 maggio scorso». Queste le parole del segretario Generale della Presidenza della Repubblica.