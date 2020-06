Centrodestra spaccato sul Mes anche in tv. Berlusconi a Cartabianca: «Va preso». Salvini a DiMartedì: «È una fregatura»

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 23:06

Un. Da una parte Matteo Salvini , ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ribadisce il suo "No" categorico al. Dall'altra Silvio Berlusconi da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 lo chiede a gran voce. Una distanza che non sembra colmabile, due prese di posizione completamente opposte che prima o poi dovranno convergere verso una linea comune che al momento sembra davvero distante.«Il Mes tra tre mesi non esisterà più, perchè nessun Paese lo adotta, ne parleremo anche con Berlusconi, non c'è problema.». Ha affermato il segretario della Lega rispondendo alle domande di Floris.». Ha invece detto Silvio Berlusconi alla Berlinguer rivolgendosi ai suoi alleati dell'opposizione, dei quali fa ovviamente parte anche Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, anche lei contraria.«Comunque - ha aggiunto il cavaliere, leader di Forza Italia - sul Mes non si sono convinti neppure i Cinque stelle ma mi pare assodato che abbiamo opinioni diverse con gli alleati del centrodestra. Noi abbiamo maggiore propensione a un rapporto costruttivo con l'Europa. Questa linea di credito è stata pensata apposta per aiutare e l'Italia ne avrebbe clamorosamente i maggiori vantaggi». «Questa Europa viene da molte critiche ma questa volta è stata all'altezza della situazione», ha concluso.