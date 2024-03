Decaro, spunta la foto alla festa di San Nicola: «Sono le parenti dei Capriati, vero o falso?». Dubbi sull'identità di una delle donne

Sta facendo molto discutere una foto del sindaco di Bari Antonio Decaro. L'immagine è stata pubblicata sui quotidiani Il Giornale e La Verità. «Sui social gira una foto in cui il sindaco è a braccetto nel maggio 2023 con la sorella del boss Capriati e una donna giovane» - scrive il Giornale - spiegando che l'immagine, postata su Facebook, era stata commentata sulla bacheca virtuale da Vincent Capriati: «Roba nostra».

La foto è stata rilanciata dal capogruppo Tommaso Foti sui social con questo messaggio: «7 maggio 2023: il sindaco di Bari Decaro fotografato con due donne che sarebbero rispettivamente sorella e nipote del boss ergastolano Antonio Capriati. Vero o falso?».

Decaro, foto con le Capriati alla festa di san Nicola

Chi sono le donne che compaiono nella foto? E perché è spuntata proprio ora questa immagine?

La sorella del boss Antonio Capriati, Lina Capriati, intanto ha smentito di aver mai avuto incontri ravvicinati con il primo cittadino: «Mai, mai è successo. Mai visto Decaro con Emiliano! Quando mai Decaro è venuto qui». Lo ha detto al Tg1 quando è stata chiamata in causa dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che in un aneddoto aveva raccontato di aver accompagnato vent'anni fa l'allora assessore Decaro dalla sorella del boss di Bari Vecchia.

Il caso prende le mosse da qui infatti: è esploso quando il presidente della Puglia Michele Emiliano ha detto di fronte alle migliaia di persone che hanno partecipato alla manifestazione contro la mafia a Bari sabato, che anni fa aveva «affidato» l'allora assessore alla mobilità Decaro alla sorella di un boss Capriati. Era un'iperbole? Un evidente paradosso per dire che lavorava duro contro le mafie e non per loro? Decaro, in preda all'imbarazzo, ha comunque smentito questo aneddoto.

E quell'immagine in realtà non proverebbe alcuna collusione poiché le donne ritratte non sarebbero le Capriati a cui si riferiva Emiliano. E' un'immagine che sarebbe stata scattata e pubblicata da Annalisa Milzi, figlia di Lisetta Capriati (con lei nell’immagine), nei giorni della festa di San Nicola del 2023 a Bari. Lisetta e non Lina. Sarebbe una semplice foto che le due, commercianti nel centro di Bari, avrebbero chiesto al primo cittadino il giorno della festa patronale.

Capita infatti che i cittadini chiedano di farsi foto con le autorità in questi contesti.

Ma in questo caso, le persone nella foto non sarebbero quelle legate al caso Emiliano. Sono persone diverse, imparentate, ma diverse. Lo spiegherebbe la foga e la rabbia con la quale hanno risposto ai media dopo la diffusione plateale dell'immagine.

«Abbiamo una reputazione da rispettare, questo negozio è qui da 26 anni. Siamo finiti ovunque - dice a Repubblica Bari Milzi, immortalata con sua madre Lisa - Abbiamo scattato una foto con il sindaco prima della festa, è una persona gentile e ce l’ha concessa, non vedo cosa ci sia di male. Non abbiamo altri rapporti con lui. Fra i Capriati ci sono 11 figli, non si può fare di tutta l’erba un fascio».

La donna ritratta sulla sinistra dunque non è Lina, la sorella di Capriati a cui aveva fatto riferimento Emiliano nel suo aneddoto, smentito poi da Decaro; l’immagine risale a poco meno di un anno fa e testimonia non un incontro privato ma uno dei tanti ritratti con il sindaco per le strade della città.

Intanto i componenti della commissione che dobrà valutare lo scioglimento del Comune sono arrivati a Bari, e hanno incontrato anche Decaro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 14:15

