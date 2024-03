Abruzzo, Salvini ottimista: «Secondo me si vince»

«Sono stato in Abruzzo tante volte, da quando ho l’onore di fare il ministro dei Trasporti posso usare il mio tempo per trasformare in fatti le parole. Se poi apriamo un casello autostradale e mi accusano di fare campagna elettorale io rispondo che l’ho fatto perchè sono trent’anni che questa gente aspetta questo casello. Lo stesso Pd che mi rimprovera è quello che non lo ha fatto». Lo detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla presentazione del libro del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Roma.

«In Abruzzo secondo me si vince, non sono uno scommettitore ma questa volta ho scommesso un caffè perchè si è governato bene per cinque anni, la squadra è compatta, perchè non ci sono state liti e divisioni e quando lavori bene e sei unito si vince e non dello zero virgola come in Sardegna», ha aggiunto il ministro dei Trasporti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 22:43

