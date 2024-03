Piantedosi: «Clima di crescente aggressività Basta processi sommari contro la polizia»

di Alessandra Severini

Chi si aspettava le scuse è rimasto deluso. Certo, il ministro dell'Interno Piantedosi, chiamato a riferire in Parlamento sui fatti di Pisa e Firenze, ha riconosciuto che l'uso dei manganelli contro i minorenni è «sempre una sconfitta». Ma ha anche difeso la polizia stigmatizzando «il clima di crescente aggressività» contro il personale in divisa.

Il titolare del Viminale ha assicurato che verrà svolta «ogni verifica con puntualità, obiettività e trasparenza» e ha invitato a respingere i «processi sommari alle forze di polizia», che garantiscono «a tutti, in modo imparziale, l'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero» e non vanno coinvolte «nelle polemiche politiche». Un messaggio neanche troppo velato alle forze di opposizione che infatti non hanno gradito le sue parole, rumoreggiando nei banchi dell'emiciclo.

Piantedosi ha ricostruito i fatti di Pisa e ha spiegato che la carica è stata lanciata «per garantire l'incolumità» degli agenti impegnati nell'ordine pubblico e dopo che i «promotori delle manifestazioni si erano sottratti a qualsiasi tentativo di mediazione con la questura». E quando il corteo si è diretto verso uno degli ingressi di piazza dei Cavalieri, presidiato dal reparto Mobile e interdetto da una camionetta, i manifestanti hanno pressato «con spinte, calci, insulti, sputi e tentativi di sottrarre gli scudi, e una decina ha superato la barriera ed è stata bloccata». È a quel punto che è arrivato un contingente di rinforzo per gli agenti. «Per garantire l'incolumità degli operatori, compressi contro l'automezzo collocato alle loro spalle - ha detto Piantedosi - è stata effettuata una carica di alleggerimento, consentendo di allentare così la pressione».

Il ministro ha poi messo in guardia sulla «crescente aggressività nei confronti delle forze dell'ordine», finalizzata a suo dire a «provocare reazioni da parte di chi gestisce l'ordine pubblico e aumentare il livello di contrapposizione fra la piazza e le Istituzioni». La maggioranza ha applaudito più volte Piantedosi. «Mettere in discussione centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa è pericoloso per la tenuta della Repubblica» ha avvisato il vicepremier Matteo Salvini. Diversa la posizione delle opposizioni. «È inaccettabile - ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein - che manchi da Piantedosi una parola di solidarietà per gli studenti feriti».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 06:00