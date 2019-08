Decreto sicurezza, il dissidente grillino Mantero: «Non voterò il provvedimento di Salvini»

«Oggi la Lega vuole che diciamo "no" al diritto dei cittadini di manifestare liberamente il proprio dissenso inasprendo in maniera incongrua e le pene per i manifestanti, rischiando di sdoganare fatti come quelli avvenuti alla scuola Diaz a Genova; vuole che diciamo "no" a chi soccorre bambini, donne e uomini che rischiano di annegare in cerca di una speranza». Lo scrive su Facebook il senatore M5S (critico) Matteo Mantero, che poi in un commento risponde «No» a chi le chiede se voterà il decreto. «Credo -aggiunge- che sia ora a mettere un limite alla strafottenza della Lega che con i suoi No e i suoi diktat si comporta come fosse sola a decidere. Questo governo può fare tanto per il Paese ma è ora di iniziare a dei Sì». «Non dirò altro -prosegue- sul decreto sicurezza perché contribuirebbe a spostare l'attenzione da quelli che sono i veri temi caldi, dalla vera posta in gioco, ovvero rompere il legame con gli affaristi che per decenni hanno pilotato la politica e che la Lega sembra voler continuare a rappresentare in Parlamento». Replicando alla fine a chi gli chiede se in sostanza voterà il decreto, Mantero replica secco: «No». Lunedì 5 Agosto 2019, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA