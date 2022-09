Berlusconi su TikTok, l'appello alle donne: «Votatemi, sono più bello di Letta»

Silvio Berlusconi sa come finire in tendenza. Da quando è approdato su TikTok, il social network più amato dalle nuove generazioni, il leader di Forza Italia non ha mai smesso di far parlare di sé. E adesso il suo appello alle donne lascia tutti a bocca aperta.

«Votatemi»

Il prossimo 25 settembre, Silvio Berlusconi vuole essere un protagonista assoluto delle Elezioni 2022. E per tornare alla presidenza del Consiglio sa di dover far breccia negli elettori più giovani. Così è approdato su TikTok doveva aveva promesso di condividere argomenti che potessero far breccia nelle nuove generazioni. Detto fatto: i suoi video finisco sempre in tendenza diventando subito virali. E in questa occasione decide di rivolgersi alle donne, spiegando i motivi che dovrebbero spingere l'elettorato femminile a votarlo.

La frecciatina

Questa volta il cavaliere ha voluto inviare un messaggio molto speciale a tutto il suo elettorato rosa, lanciando un’ennesima frecciatina ad uno dei suoi avversari più agguerriti, Enrico Letta, leader del Partito Democratico.

«Sono più bello»

L’ex presidente del Consiglio nel suo ultimo video si rivolge a tutte le sue potenziali elettrici, con parole che diffiicilmente ci saremmo mai aspettati di sentire da un politico nel pieno di una campagna elettorale. «Donne, votate per noi, per me che ho dato la caccia al vostro amore tutta la vita. E sono più bello di Letta», ha dichiarato Silvio Berlusconi lasciando tutti a bocca aperta. Il video sui social ha già fatto il pieno di like ma anche di commenti che si dividono chi apprezza l'ironia sfacciata del cavaliere e chi, invece, pensa che sia una grossa caduta di stile.

Tiktoker in erba

Silvio Berlusconi è entrato a far parte del «magico mondo» di TikTok lo scorso 1° settembre. Un tiktoker in erba, dunque. Ma che sta bruciando tutte le tappeverso il successo social. In poche settimane ha raccolto quasi 600 mila follower e i suoi video sono sempr ei più chiacchierati dal web. Che la strategia social dell'85enne possa risultare vincente?

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 20:32

