ForzaItalia conferma al scelta di non dare la fiducia al neonato governo Conte. In una nota Silvio Berlusconi afferma: «Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani, la nostra libertà. Per questo noi non possiamo che votare 'no' alla fiducia a questo Governo».

Venerdì 1 Giugno 2018