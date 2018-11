Tutti in campo per un gol al diabete

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica all'insegna dello sport e della ricerca. Al Futbolclub di via degli olimpionici la sesta edizione di Un goal per la Solidarietà. Le squadre maschili e femminili dell'Associazione Edoardo Con Noi Onlus, dell'Associazione di Promozione Sociale SO.R.TE. (molto attiva sul territorio con volontariato nelle case-famiglia), della neonata Associazione senza scopo di lucro Margherone Fa Cose, dell'Assocentauricalcio (formata da appartenenti alla Polizia di Stato), insieme al gruppo degli Amici di Vittorio, scenderanno in campo per raccogliere fondi per la ricerca sul diabete giovanile di tipo 1 e sensibilizzare i giovani sulle problematiche sociali della Capitale. L'evento nasce anche per ricordare le figure di Edoardo Carta, Margherita Nardone e Vittorio Trombetti. L'inizio dell'evento è in programma alle ore 15, con la presentazione delle squadre. (D.Pet.)