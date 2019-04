Sfera Ebbasta

IL CONTEST

Invia un video ispirato alla hit Mademoiselle di Sfera Ebbasta (durata max un minuto) e prova a ottenere 20 biglietti omaggio validi per due persone per il concerto del 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. I venti migliori saranno selezionati dalla redazione. Per partecipare (solo maggiorenni), inviare il video via mail a sfera@leggo.it indicando nome, cognome e numero di telefono

Ernia

DISCOTECA LAZIALE

Il rapper incontra i fan iper presentare 68 (Till the end) specialissima riedizione del suo ultimo album 68 su etichetta Island Records.

Via G. Giolitti 263, oggi alle 17, 0644714500

Paolo Migone

TEATRO BRANCACCIO

La musica classica in veste inedita e piacevolmente ironica nello spettacolo Beethoven non รจ un cane. Con la regia di Daniele Sala.

Via Merulana 244, oggi alle 21, da 23 euro, brancaccio.it

