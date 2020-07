Se c'è una persona che più di tutti sta cercando di cambiare il modo di concepire la bellezza femminile sui social media, è sicuramente Danae Mercer. Giornalista, influencer con oltre 1 milione di follower su Instagram, ogni giorno posta un collage Insta vs Reality: a sinistra una foto di sé in posa plastica, ritoccata, pelle liscia e sguardo ammiccante, a destra la stessa foto ma senza filtri, seduta normale, con cellulite e rotolini. Il risultato è straordinario e sta facendo il giro del mondo. «Ricordatevi sempre che i social media non sono reali, gli scatti vengono filtrati, modificati. È tutto levigato, illuminato, oliato, lucidato per arrivare alla perfezione», commenta nell'ultimo post. Una perfezione posticcia e difficilmente raggiungibile da una donna che, bombardata da canoni estetici irreali, non si sentirà mai all'altezza.

Danae Mercer spiazza con le sue foto e svelandoci i trucchi per nascondere le imperfezioni, mette a nudo un sistema intero. Quindi mettiamocelo in testa: non avremo mai il culo di Belen e va bene così. D'altronde in un mondo in cui tutto è finto e photoshoppato, essere normali diventa un gesto rivoluzionario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

