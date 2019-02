Non soltanto la pista di uno scambio di persona

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoSi stringe il cerchio intorno ai responsabili del tentato omicidio di Casalpalocco. Le piste della criminalità locale e dei baby gangster sono battute a tappeto dalla sezione omicidi della squadra mobile della questura per scovare le due persone che sabato notte in piazza Eschilo all'Axa, hanno ferito il nuotatore olimpionico Manuel Bortuzzo di Treviso, atleta della squadra agonistica Aurelia nuoto. Le speranze che Manuel possa tornare a camminare sono ridotte al lumicino. Questo particolare contribuisce a rafforzare l'impianto accusatorio formulato dalla procura per ora contro ignoti per tentato omicidio e porto abusivo d'arma.Dagli ambienti giudiziari trapela anche l'ipotesi della vendetta personale nei confronti di Bortuzzo anche se la pista dell'errore di persona non è ancora tramonta del tutto. Un ambiente difficile ed imperscrutabile, quello da cui provengono i potenziali sicari, pregno di reticenza ed omertà. Decine di persone presenti quella notte a Piazza Eschilo sono state riascoltate dagli inquirenti, tra cui Martina B. la ragazza sedicenne che era in compagnia di Manuel e che ha visto la scena da vicino, per ricostruire la dinamica dell'agguato. La giovane è stata riascoltata ieri pomeriggio dagli agenti insieme ad una psicologa della polizia. Per il momento si esclude che i sicari avevano come obbiettivo Bortuzzo, in quanto non aveva avuto dissapori o attriti con nessuno da quando risiedeva nella foresteria delle fiamme gialle all'Infernetto. Testimoni oculari, pregiudicati e confidenti sono stati messi sotto torchio dai poliziotti per tutta la giornata di ieri.Si presume che la persona che ha fatto fuoco è un personaggio, vecchia conoscenza della polizia e che risieda ad Acilia nel villaggio San Giorgio. Diverse piste ed ipotesi investigative promettenti sono al vaglio della polizia che sta anche indagando su un altro episodio, avvenuto - nella stessa notte - venti minuti prima del ferimento di Bortuzzo; la rissa violenta dentro il pub nella piazza dove a pochi metri le due persone in sella allo scooter hanno sparato dopo aver gridato qualcosa all'indirizzo della vittima. Decisive saranno le prossime ore, dove non si esclude che i due responsabili sentendosi braccati possano costituirsi.