Nei suoi 150 metri su cui affaccia l'Istituto Comprensivo Regina Elena, via Puglie diventerà una piazza dedicata agli studenti. Oggi, dalle 9 alle 14, in quel tratto di strada compreso tra via Sicilia e via Sardegna, oggetto di una lunga battaglia legale, una manifestazione ludica di gioco libero intitolata Dateci spazi - viviamo l'isola che non c'è' vedrà i ragazzi cimentarsi in tornei di ping-pong, giochi all'aperto, partite di scacchi, percorsi a ostacoli. La giornata è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione dei Genitori Amici dell'IC Regina Elena' con il patrocinio del I Municipio di Roma. Il progetto di pedonalizzazione di via Puglie, nato nel 2007, punta alla rigenerazione urbana e alla sicurezza delle comunità scolastiche. I lavori, già finanziati, erano iniziati lo scorso 3 febbraio e prevedevano la consegna del primo lotto alla fine di aprile. Sono stati bloccati a più riprese da ricorsi che oggi arrivano al Consiglio di Stato con udienza fissata il prossimo 13 maggio. (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

